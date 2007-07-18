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«Милан» хочет подписать Модрича, Бобан уже говорил с ним

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Звонимир Бобан Футбол

«Милан» рассматривает возможность приобретения полузащитника Луки Модрича у «Реала»

После возвращения испанского клуба из турне по США миланцы планируют провести встречу с 33-летним хорватским игроком. 

Одним из главных факторов возможного перехода могут стать хорошие личные отношения Модрича с одним из руководителей «Милана», его соотечественником Звонимиром Бобаном. 

Отмечается, что Бобан, кумир Модрича в детские годы, уже разговаривал с обладателем «Золотого мяча» 2018 года о возможном переходе. 

В «Милане» понимают, что Модричу будет нужно предложить контракт на три года. В «Реале» хавбек зарабатывает 12,5 млн евро в год.

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