Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресс», приглашение 32-летнего вратаря – инициатива главного тренера Виктора Гончаренко.
Гончаренко мотивирует свое решение тем, что основному вратарю армейцев Игорю Акинфееву необходим сильный дублер на случай экстренных ситуаций, например, дисквалификаций.
Белорусский тренер считает, что Илья Помазун и Георгий Кырнац не соответствуют этим требованиям.
В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину минувшего сезона он провел в польском клубе «Медзь».
Интерес к нему также проявляли «Сочи», «Легия», «Уфа» и несколько турецких команд.
В свое время Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне. Позже он также играл за «Спартак».