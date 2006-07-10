Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в .

По информации «Спорт-Экспресс», приглашение 32-летнего вратаря – инициатива главного тренера .

Гончаренко мотивирует свое решение тем, что основному вратарю армейцев Игорю Акинфееву необходим сильный дублер на случай экстренных ситуаций, например, дисквалификаций.

Белорусский тренер считает, что Илья Помазун и Георгий Кырнац не соответствуют этим требованиям.

В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину минувшего сезона он провел в польском клубе .

Интерес к нему также проявляли «Сочи», , «Уфа» и несколько турецких команд.

В свое время Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне. Позже он также играл за .