Реклама 18+
Реклама 18+

Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Сослан Джанаев Виктор Гончаренко Илья Помазун Георгий Кырнац Футбол

Голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресс», приглашение 32-летнего вратаря – инициатива главного тренера Виктора Гончаренко.

Гончаренко мотивирует свое решение тем, что основному вратарю армейцев Игорю Акинфееву необходим сильный дублер на случай экстренных ситуаций, например, дисквалификаций.

Белорусский тренер считает, что Илья Помазун и Георгий Кырнац не соответствуют этим требованиям.

В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину минувшего сезона он провел в польском клубе «Медзь».

Интерес к нему также проявляли «Сочи», «Легия», «Уфа» и несколько турецких команд.

В свое время Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне. Позже он также играл за «Спартак».

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться