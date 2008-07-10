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«Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека «Сампдории» Гастона Рамиреса

Теги Спартак Сампдория премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Гастон Рамирес Футбол

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес, скорее всего, покинет клуб этим летом.

28-летнего хавбека хочет подписать «Спартак». По данным итальянского журналиста Альфредо Педуллы, переговоры складываются позитивно, есть вероятность, что стороны придут к договоренности.

Ранее сообщалось, что на уругвайца также претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Игрок оценивается примерно в 13 миллионов евро.

В 2016 году «Спартак» приобрел у «Сампдории» бразильского полузащитника Фернандо.

Статистику Гастона Рамиреса можно изучить здесь.

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