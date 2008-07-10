«Спартак» ведет переговоры о трансфере хавбека «Сампдории» Гастона Рамиреса

Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес, скорее всего, покинет клуб этим летом.
28-летнего хавбека хочет подписать «Спартак». По данным итальянского журналиста Альфредо Педуллы, переговоры складываются позитивно, есть вероятность, что стороны придут к договоренности.
Ранее сообщалось, что на уругвайца также претендуют «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Игрок оценивается примерно в 13 миллионов евро.
В 2016 году «Спартак» приобрел у «Сампдории» бразильского полузащитника Фернандо.
Статистику Гастона Рамиреса можно изучить здесь.