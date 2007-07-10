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«Зенит» просит у «Сампдории» 1+11 млн евро за Ригони

Теги Зенит Сампдория премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Эмилиано Ригони Футбол

«Сампдория» и «Зенит» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони.

Клуб из Генуи получил согласие на переход от 26-летнего аргентинца.

«Сампдория» ранее предложила 1 миллион евро за аренду игрока и 9 млн за выкуп.

«Зенит» устроили эти условия, но сейчас клуб из Санкт-Петербурга хочет внести коррективы. Россияне настаивают на том, чтобы выкуп Ригони был обязательным и за 11 миллионов.

В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 млн долларов.  

Первую часть прошлого сезона он провел в «Аталанте» на правах аренды и забил 3 гола в 12 матчах Серии А.

Затем игрок вернулся в «Зенит», где в 11 матчах РПЛ забил 3 мяча, отдал 3 паса и стал чемпионом России.

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