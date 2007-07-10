«Зенит» просит у «Сампдории» 1+11 млн евро за Ригони

«Сампдория» и «Зенит» продолжают вести переговоры о трансфере полузащитника Эмилиано Ригони.
Клуб из Генуи получил согласие на переход от 26-летнего аргентинца.
«Сампдория» ранее предложила 1 миллион евро за аренду игрока и 9 млн за выкуп.
«Зенит» устроили эти условия, но сейчас клуб из Санкт-Петербурга хочет внести коррективы. Россияне настаивают на том, чтобы выкуп Ригони был обязательным и за 11 миллионов.
В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 млн долларов.
Первую часть прошлого сезона он провел в «Аталанте» на правах аренды и забил 3 гола в 12 матчах Серии А.
Затем игрок вернулся в «Зенит», где в 11 матчах РПЛ забил 3 мяча, отдал 3 паса и стал чемпионом России.