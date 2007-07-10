«Зенит» согласился отдать Ригони в аренду «Сампдории» с правом выкупа за 9 млн евро

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию».
Петербургский клуб одобрил аренду 26-летнего хавбека. Генуэзцы заплатят один миллион евро, также предусмотрена возможность выкупа игрока за девять миллионов.
Аргентинцу осталось договориться с итальянской командой об условиях личного контракта.
В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» за 10,5 млн евро.
Первую часть прошлого сезона он провел в «Аталанте» на правах аренды и забил 3 гола в 12 матчах Серии А.
Затем игрок вернулся в «Зенит», где в 11 матчах РПЛ забил 3 мяча, отдал 3 паса и стал чемпионом России.