«Зенит» согласился отдать Ригони в аренду «Сампдории» с правом выкупа за 9 млн евро

Полузащитник Эмилиано Ригони близок к переходу в «Сампдорию».

Петербургский клуб одобрил аренду 26-летнего хавбека. Генуэзцы заплатят один миллион евро, также предусмотрена возможность выкупа игрока за девять миллионов.

Аргентинцу осталось договориться с итальянской командой об условиях личного контракта.

В августе 2017 года Ригони перешел в «Зенит» из за 10,5 млн евро.

Первую часть прошлого сезона он провел в «Аталанте» на правах аренды и забил 3 гола в 12 матчах Серии А.

Затем игрок вернулся в «Зенит», где в 11 матчах РПЛ забил 3 мяча, отдал 3 паса и стал чемпионом России.