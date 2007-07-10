Cотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за неопределенности с трансфером Гризманна

«Барселона» по-прежнему не может завершить сделку по трансферу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Каталонский клуб планировал сегодня, 10 июля, заплатить 120 миллионов евро, прописанных в контракте француза в качестве отступных, чтобы в пятницу представить игрока на «Камп Ноу», а с понедельника он приступил к тренировкам.

Однако у «Барсы» есть трудности с осуществлением платежа, в частности, речь идет о том, что клуб не может договориться с банками, которые должны были выступить гарантом операции.

Руководство сине-гранатовых пыталось согласовать рассрочку платежа, но «Атлетико» такой вариант не устраивает.

Финансовая неопределенность привела к тому, что сотрудникам клуба июньскую зарплату выплатили с задержкой в три дня.