Джанаев может перейти в ЦСКА

Голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в ЦСКА.
32-летний вратарь, который последнюю неделю находился в расположении «Сочи», уже сегодня может подписать контракт с армейцами на один сезон.
В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину минувшего сезона он провел в польском клубе «Медзь».
Интерес к нему также, помимо «Сочи», проявляли «Легия», «Уфа» и несколько турецких команд.
В свое время Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне. Позже он также играл за «Спартак».