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Джанаев может перейти в ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Польша возможные трансферы Сослан Джанаев Медзь Чемпионат.com Футбол

Голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в ЦСКА.

32-летний вратарь, который последнюю неделю находился в расположении «Сочи», уже сегодня может подписать контракт с армейцами на один сезон.

В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину минувшего сезона он провел в польском клубе «Медзь».

Интерес к нему также, помимо «Сочи», проявляли «Легия», «Уфа» и несколько турецких команд.

В свое время Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне. Позже он также играл за «Спартак».

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