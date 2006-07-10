Джанаев может перейти в ЦСКА

Голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в .

32-летний вратарь, который последнюю неделю находился в расположении «Сочи», уже сегодня может подписать контракт с армейцами на один сезон.

В настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину минувшего сезона он провел в польском клубе .

Интерес к нему также, помимо «Сочи», проявляли , «Уфа» и несколько турецких команд.

В свое время Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне. Позже он также играл за .