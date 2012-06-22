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«Барселона» считает, что Неймар стоит максимум 200 млн евро

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Жозеп Бартомеу Футбол

Трансфер форварда Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» может состояться.

«Пари Сен-Жермен» впервые за два года готов выслушать предложения по 27-летнему бразильцу, поскольку руководство клуба устало от выходок футболиста за пределами поля. 

Парижане требуют 250 миллионов евро за Неймара. Президент «Барселоны» Жозеп Бартмоеу не намерен платить такую сумму преимущественно из-за отсутствия финансовых возможностей для трансфера. Если «ПСЖ» не снизит цену, сделка не состоится, утверждает Marca. 

«Барселона» оценивает Неймара в максимум 200 миллионов евро. Цена на футболиста снизилась («ПСЖ» заплатил за игрока 222 млн евро – прим. Sports.ru) по ряду причин, в частности, из-за уровня выступлений на поле, частых травм, проблем вне поля, а также готовности «ПСЖ» продать футболиста.  

Бразильцу придется также пойти на понижение зарплаты. В «ПСЖ» его оклад составляет 36 миллионов евро в год. 

Единственный способ подписать Неймара – включить в сделку игроков. Бартомеу официально не связывался связался с «ПСЖ», но изучает варианты, с помощью которых может снизить цену на бразильца.

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

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