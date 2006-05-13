Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака» после встречи с ним

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».
«Спартак» ввиду кадровых перестановок пока не может так обширно планировать трансферную кампанию, как «Локомотив». Чтобы ее планировать, нужен спортивный директор.
Буквально на днях, сегодня-завтра, должна состояться долгожданная встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна.
После нее владелец «Спартака» и примет решение о назначении», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, может стать генеральным директором «Спартака».
Напомним, вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона-2018/19.