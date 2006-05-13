Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака» после встречи с ним

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора .

ввиду кадровых перестановок пока не может так обширно планировать трансферную кампанию, как «Локомотив». Чтобы ее планировать, нужен спортивный директор.

Буквально на днях, сегодня-завтра, должна состояться долгожданная встреча и Томаса Цорна.

После нее владелец «Спартака» и примет решение о назначении», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Цорн, которого считают сыном главы РПЛ Сергея Прядкина, может стать генеральным директором «Спартака».

Напомним, вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона-2018/19.

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