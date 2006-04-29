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    Томас Цорн, которого считают сыном Прядкина, может стать генеральным директором «Спартака»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Томас Цорн Спорт-Экспресс Футбол

    В «Спартаке» обсуждают возможность прихода в клуб на административную должность скаута и агента Томаса Цорна, который считается сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.

    Так, по данным «Спорт-Экспресса», Цорн может стать не только спортивным директором, как уже сообщалось, но даже и генеральным директором московского клуба.

    Ранее стало известно, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона-2018/19.

    Сообщалось, что место Измайлова займет член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов.

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