Томас Цорн, которого считают сыном Прядкина, может стать генеральным директором «Спартака»

В «Спартаке» обсуждают возможность прихода в клуб на административную должность скаута и агента Томаса Цорна, который считается сыном президента РПЛ Сергея Прядкина.

Так, по данным «Спорт-Экспресса», Цорн может стать не только спортивным директором, как уже сообщалось, но даже и генеральным директором московского клуба.

Ранее стало известно, что вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов уйдут с занимаемых должностей после окончания сезона-2018/19.

Сообщалось, что место Измайлова займет член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов.