Кадыров не отказался от идеи пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат» после приговора игрокам

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление после приговора, вынесенного футболистам и Павлу Мамаеву.

«[Кокорин и Мамаев] совершили большую ошибку», – сказал Кадыров.

Он также отметил, что не отказывается от предложения трудоустроить футболистов в .

«При этом четко осознаем, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс.

Это [полгода в колонии] еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины», – сказал Кадыров.

Добавим, что контракт Кокорина с рассчитан до конца сезона, Мамаева с «Краснодаром» – до конца года.

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