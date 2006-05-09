Кадыров не отказался от идеи пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат» после приговора игрокам

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление после приговора, вынесенного футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
«[Кокорин и Мамаев] совершили большую ошибку», – сказал Кадыров.
Он также отметил, что не отказывается от предложения трудоустроить футболистов в «Ахмат».
«При этом четко осознаем, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс.
Это [полгода в колонии] еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины», – сказал Кадыров.
Добавим, что контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до конца сезона, Мамаева с «Краснодаром» – до конца года.
Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году
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