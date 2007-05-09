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    Жена Кокорина: «Что за ад-то такой? У Саши карьера ### закончена. Не знаю, кому это надо»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Кокорин и Мамаев Футбол

    Дарья Валитова, гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировала на приговор, вынесенный судом ее мужу.

    «Я не знаю, кому это надо. Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой?

    У него карьера ### закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается!

    Как можно таких талантливых людей губить?» – сказала Валитова.

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