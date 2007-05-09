Жена Кокорина: «Что за ад-то такой? У Саши карьера ### закончена. Не знаю, кому это надо»

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего Александра Кокорина, отреагировала на приговор, вынесенный судом ее мужу.

«Я не знаю, кому это надо. Семь месяцев здесь! Что за ад-то такой?

У него карьера ### закончена. Детей как он увидит? Сейчас еще шоу на две недели. Сериал продолжается!

Как можно таких талантливых людей губить?» – сказала Валитова.

Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

Кокорин и Мамаев в день приговора: выглядели свежо, иногда улыбались

Что такое колония общего режима, куда отправят Кокорина и Мамаева