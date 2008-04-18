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    Почеттино о VAR: «Год назад я был немного обеспокоен. Сейчас у меня те же чувства»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов судьи Тоттенхэм Маурисио Почеттино видеоповторы Футбол

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4) рассказал, как относится к видеоповторам.

    «Я не смотрел [повтор], клянусь. Трудно сохранять спокойствие после игры. Нужно доверять VAR, когда система против вас или за.

    Решение внедрить VAR в футболе немного изменит игру. Я профессионал и стараюсь помогать судьям.

    Может, год назад я был немного обеспокоен. Сейчас у меня те же чувства. Когда VAR за вас, нужно принять это, когда против – тоже.

    Судья может проверить эпизоды вроде пенальти из первой игры или момента с Фернандиньо и Кейном.

    Такие эпизоды случаются в каждой игре. В матче «Барселоны» и «МЮ» был пенальти, разве не пенальти?» – сказал тренер.

    Почеттино говорил, что VAR убьет футбол. А теперь повтор вывел «Тоттенхэм» в 1/2

    Никогда не забуду табло: NO GOAL [VAR] OFFSIDE. Я вживую видела страдание Гвардиолы и безумие «Тоттенхэма»

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