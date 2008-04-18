Почеттино о VAR: «Год назад я был немного обеспокоен. Сейчас у меня те же чувства»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча с в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4) рассказал, как относится к видеоповторам.

«Я не смотрел [повтор], клянусь. Трудно сохранять спокойствие после игры. Нужно доверять VAR, когда система против вас или за.

Решение внедрить VAR в футболе немного изменит игру. Я профессионал и стараюсь помогать судьям.

Может, год назад я был немного обеспокоен. Сейчас у меня те же чувства. Когда VAR за вас, нужно принять это, когда против – тоже.

Судья может проверить эпизоды вроде пенальти из первой игры или момента с Фернандиньо и Кейном.

Такие эпизоды случаются в каждой игре. В матче «Барселоны» и «МЮ» был пенальти, разве не пенальти?» – сказал тренер.

Почеттино говорил, что VAR убьет футбол. А теперь повтор вывел «Тоттенхэм» в 1/2

Никогда не забуду табло: NO GOAL [VAR] OFFSIDE. Я вживую видела страдание Гвардиолы и безумие «Тоттенхэма»