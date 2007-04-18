Сон Хын Мин: «Иногда VAR бесит, но сегодня мы должны его поблагодарить»

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением о выходе в полуфинал Лиги чемпионов после победы над в 1/4 финала благодаря голу на чужом поле (3:4, 4:4 по сумме двух матчей).

«Я никогда не видел ничего подобного. Было очень сложно, настоящее сумасшествие. Мы очень гордимся парнями. Это было безумие.

Иногда VAR бесит, но сегодня мы должны его поблагодарить. Мы бились 90 минут все вместе. Показали невероятный характер», – сказал Сон в эфире BT Sport.

Главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Рахима Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время, после просмотра видеоповторов. Этот гол вывел бы в полуфинал «Ман Сити».

В истории ЛЧ еще не было такого дикого старта, как у «Сити» и «Тоттенхэма»: 5 голов за 21 минуту