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    Вертонген о незасчитанном голе Стерлинга: «Все просто рухнули на поле. Но VAR вдруг спас нас»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов судьи Тоттенхэм Ян Вертонген Джюнейт Чакир Рахим Стерлинг видеоповторы Футбол

    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признался, что не надеялся на то, что гол вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4) будет отменен.

    После просмотра видеоповторов главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал «Ман Сити».

    «Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз.

    Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг из ниоткуда возник VAR и спас нас», – заявил Вертонген.

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