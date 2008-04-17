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    Денис Пак: «Кокорин, желая нанести максимальный вред моей жизни, ударил стулом в область головы»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Чиновник Минпромторга РФ Денис Пак дал показания в суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «8 октября примерно в 8:55 я приехал на рабочую встречу в «Кофеманию». Во встрече должен был принимать участие Гайсин.

    Напротив меня увидел, что размещается шумная компания примерно из 10 человек. Компания по внешним признакам находилась в алкогольном опьянении, вела себя шумно, нарушала общепризнанные нормы поведения.

    В качестве примера неуважения к окружающим могу ответить, что одна из девушек села на колени Александра Кокорина. Они начали целоваться, через некоторое время она положила голову на колени. Все это выглядело неприятно.

    Попросил у официанта пересадить меня за другой столик. Однако из-за того, что кафе было полное, это не было осуществлено.

    Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании встречи. Через некоторое время услышал выкрики «Гангам стайл», на которые не обращал внимания, потому что не думал, что они обращены ко мне. Это продолжалось некоторое время, потом я услышал фразу про ноутбук. Тогда я подумал, что, возможно, компания обращается ко мне. Как видите, я азиатской внешности, «Гангам стайл» – это песня комического корейского певца.

    Подумал, что моя внешность не устраивает эту компанию и таким образом они обращаются ко мне.

    Я спросил у компании: «Вы ко мне?». И своими действиями они подтвердили, что ответ «да». Я в корректной форме сделал замечание. Сказал, что компания ведет себя по-хамски и неуважительно по отношению к тем людям, которые находятся в заведении.

    Кирилл Кокорин подошел и начал выражаться. Александр Кокорин взял стул и, желая нанести максимальный вред моей жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы.

    Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по моей руке, так и по голове. Кирилл Кокорин начал наносит удары в область головы. Это избиение длилось несколько минут.

    Я видел прекрасно, что А. Кокорин целится мне в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни.

    Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, кто-то выкрикивал фразу «мы тебя убьем», – сказал Пак.

    «Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева

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