Денис Пак: «Кокорин, желая нанести максимальный вред моей жизни, ударил стулом в область головы»

Чиновник Минпромторга РФ Денис Пак дал показания в суде по делу футболистов и Павла Мамаева.

«8 октября примерно в 8:55 я приехал на рабочую встречу в «Кофеманию». Во встрече должен был принимать участие Гайсин.

Напротив меня увидел, что размещается шумная компания примерно из 10 человек. Компания по внешним признакам находилась в алкогольном опьянении, вела себя шумно, нарушала общепризнанные нормы поведения.

В качестве примера неуважения к окружающим могу ответить, что одна из девушек села на колени . Они начали целоваться, через некоторое время она положила голову на колени. Все это выглядело неприятно.

Попросил у официанта пересадить меня за другой столик. Однако из-за того, что кафе было полное, это не было осуществлено.

Я открыл ноутбук и решил поработать в ожидании встречи. Через некоторое время услышал выкрики «Гангам стайл», на которые не обращал внимания, потому что не думал, что они обращены ко мне. Это продолжалось некоторое время, потом я услышал фразу про ноутбук. Тогда я подумал, что, возможно, компания обращается ко мне. Как видите, я азиатской внешности, «Гангам стайл» – это песня комического корейского певца.

Подумал, что моя внешность не устраивает эту компанию и таким образом они обращаются ко мне.

Я спросил у компании: «Вы ко мне?». И своими действиями они подтвердили, что ответ «да». Я в корректной форме сделал замечание. Сказал, что компания ведет себя по-хамски и неуважительно по отношению к тем людям, которые находятся в заведении.

подошел и начал выражаться. Александр Кокорин взял стул и, желая нанести максимальный вред моей жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы.

Я подставил руку, поэтому удар пришелся как по моей руке, так и по голове. начал наносит удары в область головы. Это избиение длилось несколько минут.

Я видел прекрасно, что А. Кокорин целится мне в голову. Тем самым он желает нанести мне максимальный вред здоровью и жизни.

Я эту угрозу оцениваю безусловно. Более того, кто-то выкрикивал фразу «мы тебя убьем», – сказал Пак.

«Тетя, ну что ты сюда смотришь?». У нас новые диалоги из дела Кокорина и Мамаева