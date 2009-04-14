Олег Кононов: «Верю в чемпионство «Спартака» до тех пор, когда шансов не будет»

Главный тренер Олег Кононов поделился мыслями о поражении от «Ростова» (1:2).

– Есть ли в «Спартаке» игроки, которые могут подавать как Еременко?

– Есть такие игроки. Но это частный вопрос, не хотел бы дальше развивать.

– Как сказалась потеря ? И что у вас был с ним за диалог, когда он уходил?

– Я просто спросил, что за травма. Надо было перестраиваться. Были ожидания, что Ханни усилит игру, но этого не произошло.

– «Спартак» всегда хорошо начинает матчи. Но почему такой низкий КПД в атаке? Можно было в два мяча выиграть первый тайм...

– Всегда трудно говорить за игроков, почему не использовали момент. Такая у нас сейчас реализация. Конечно, все переживают, работаем на тренировках, разговариваем с игроками. Сложно сказать, нервозность или недостаток мастерства. Но все равно могу похвалить команду. Пытались биться, когда надо было играть на пределе. Не хватает сыгранности для преодоления таких сложных оборонительных редутов, как сегодня у . Но в каждого из футболистов верю, мы будем биться до конца в каждой игре. То, что произошло с ЦСКА и «Ростовом», – это для нас большой стимул.

– А верите ли вы еще в чемпионство?

– Я верю в чемпионство – до конца, до тех пор, когда шансов уже совсем не будет. Еще будет много игр между лидерами, наша задача набирать свои очки, а на таблицу будем смотреть, когда закончится чемпионат. Но от нас уже не все будет зависеть. От нас зависят только наши игры и наши победы.

– Второй раз подряд команда проигрывает второй тайм. Что-то не так с «физикой»?

– Мы два тайма владели преимуществом, но так получилось во втором тайме, что были острые атаки со стороны «Ростова». В первом тайме нам удавалось пресечь множество атак. Во втором мы часто не успевали подавить хозяев. Допустили «Ростов» до штрафной, плюс еще стандарты были опасные. Ребята работают хорошо на тренировках, но есть невезение с реализацией, как в игре с ЦСКА, так и сегодня.

– Не запоздало ли вы поменяли Глушакова на Фернандо? Во втором тайме заметно проседал центр...

– У нас была проблема с Боккетти – у него было микроповреждение. Да, я опоздал с заменой, делать ее рано было опасно, если бы Боккетти не смог продолжать игру. Получилась такая пауза, но вы правы – чуть раньше надо было по логике делать замену, – ответил Кононов.