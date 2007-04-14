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    Кононов о поражении от «Ростова»: «Инициативу не упускали, упустили со стандарта игрока»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Олег Кононов Зе Луиш Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мыслями о поражении от «Ростова» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

    – Показалось, что во втором тайме «Спартак» уступил инициативу. Что произошло?

    – Да нет, инициативу мы не упускали. Мы упустили со стандарта игрока. Соответственно, получился гол после этого.

    – Что с Зе Луишем? Он ушел, и инициатива в атаке пропала.

    – Будем разбираться. Посмотрим. Там, наверное, все-таки мышечное повреждение.

    – Можно сказать, что замены не усилили игру «Спартака» сегодня. Ханни потерялся, Ломовицкий не очень здорово выглядел.

    – Посмотрим, если мы не выиграли, то недоработали с заменами.

    – После матча с ЦСКА вы сказали, что чуть-чуть не хватило морально-волевых качеств. Чего не хватило сегодня?

    – Завершения. У нас были определенные моменты, хорошие розыгрыши перед штрафной. Не хватило вот этого паса. И концовка, конечно, где Рома [Зобнин] мог забивать второй мяч, – сказал Кононов в эфире «Матч Премьер».

    Прогнозы Генича

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