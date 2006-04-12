Уткин о Гулиеве: «Спартак», в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак»

Журналист Василий Уткин прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между ними произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

«Я не буду морализировать и, в частности, усмехаться насчет типа «мирного ислама» – последнее просто низко, а что гулиевское поведение недопустимо, совершенно понятно и ребенку. Меня удивляет какая-то запредельная глупость, которую демонстрируют влипающие в громкие скандалы футболисты.

Один по телефону, чуть ли не на автоответчик, наговаривает своей опостылевшей бывшей страшные угрозы. Сейчас они, злорадно записанные бывшей, все в Сети. И в суде.

Двое других живут в настолько воображаемом мире, что не понимают, какая публика завтракает в ближайшей к Кремлю «Кофемании». А также о том, что женатый мужчина заходит в «Эгоист» только в одном случае – если там отмечает предсвадебный мальчишник и последние свободные деньки молодой и холостой друг.

Ну и этот замечательный молодой талыш, Аяз Гулиев, просто не задумывается вместе с ними о том, в каком мире мы живем. Что все, происходящее на улицах большого города, происходит под прицелом видеокамер. Что любой лайк, дизлайк или камент публичного человека – потенциальная новость. Что все становится известным спустя часы после события в лучшем для фигуранта случае, а в худшем можно угодить и в чей-то прямой эфир в любом инстаграме. Вот где у людей мозги? Самые элементарные.

Как и зачем прощать человека без мозгов? Ну, пробелы в воспитании поправимы, и звездная болезнь – скрытая причина всего у футболистов – тоже подвергается если не исцелению, то ремиссии. Но... Только если есть чем делать выводы. Осмыслить происходящее. А кем надо быть, чтобы...

И кем надо быть, чтобы, днями ранее рассуждая в интервью о семейных ценностях и морали, сосредоточенной в религии, едучи на красный свет, выскочить из машины за пешеходом, догнать его, ###### ему, потом спохватиться, сбегать запереть машину и еще раз догнать злосчастного ходока, чтобы отлупить уже по-серьезному?

Камеры на каждом перекрестке. Вообще – надо быть идиотом. А в частности – Аязом Гулиевым.

Самое скверное в мозгах, что они уже не отрастают у человека, когда ему за двадцать, и за деньги не продаются тоже. , в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак.

У меня был бы к Гулиеву один вопрос: старик, а вообще с тобой такое или что-то в этом роде – в который раз? Потому что неспособность управлять гневом не может быть разовой проблемой.

И еще вдогонку: нет, а по-честному? И не слова, а на выражение лица посмотреть. И в конце: ну, не хочешь говорить – не надо», – написал Уткин в своем телеграм-канале.