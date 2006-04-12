Кокорин о драке Гулиева: «Нужно видео смотреть, чтобы ему что-то советовать»

Нападающему Александру Кокорину перед заседанием суда задали вопрос об инциденте с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым.

Ранее сообщалось, что 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между ними произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

«А что там произошло? Мы же здесь весь день провели, нужно видео смотреть, чтобы ему что-то советовать. Мы посмотрели бы с удовольствием», – сказал Кокорин.

После этой фразы футболиста ввели в зал заседаний.

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