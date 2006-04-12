Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кокорин о драке Гулиева: «Нужно видео смотреть, чтобы ему что-то советовать»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия Александр Кокорин Аяз Гулиев Кокорин и Мамаев Футбол

    Нападающему «Зенита» Александру Кокорину перед заседанием суда задали вопрос об инциденте с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым.

    Ранее сообщалось, что 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между ними произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

    «А что там произошло? Мы же здесь весь день провели, нужно видео смотреть, чтобы ему что-то советовать. Мы посмотрели бы с удовольствием», – сказал Кокорин. 

    После этой фразы футболиста ввели в зал заседаний.

    Уткин о Гулиеве: «Спартак», в сущности, сменял этого пассионария на Еременко с доплатой. Мрак»

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться