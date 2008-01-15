KPMG: Неймар – самый дорогой игрок мира, Мбаппе – 2-й, Месси – 3-й. Роналду не в топ-10

Нападающий «ПСЖ» Неймар является самым дорогим футболистом мира по версии интерактивной платформы KPMG Football Benchmark, занимающейся исследованием в сфере бизнеса и футбола.
На январь 2019 года 26-летний бразилец стоит 229 миллионов.
В тройку входят его партнер по клубу Килиан Мбаппе (215 млн) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (203).
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 12-е место (107 млн).
Топ-10 самых дорогих игроков мира:
1. Неймар («ПСЖ») – 229 миллионов
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 215 млн
3. Лионель Месси («Барселона») – 203 млн
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 168 млн
5. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 151 млн
6. Эден Азар («Челси») – 148 млн
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 129 млн
8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 126 млн
9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 119 млн
10. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 118.