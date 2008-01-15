Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    KPMG: Неймар – самый дорогой игрок мира, Мбаппе – 2-й, Месси – 3-й. Роналду не в топ-10

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Тоттенхэм Неймар Филиппе Коутиньо Эден Азар Поль Погба Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Харри Кейн Мохамед Салах Килиан Мбаппе Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар является самым дорогим футболистом мира по версии интерактивной платформы KPMG Football Benchmark, занимающейся исследованием в сфере бизнеса и футбола.

    На январь 2019 года 26-летний бразилец стоит 229 миллионов.

    В тройку входят его партнер по клубу Килиан Мбаппе (215 млн) и форвард «Барселоны» Лионель Месси (203).

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 12-е место (107 млн).

    Топ-10 самых дорогих игроков мира:

    1. Неймар («ПСЖ») – 229 миллионов

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 215 млн

    3. Лионель Месси («Барселона») – 203 млн

    4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 168 млн

    5. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 151 млн

    6. Эден Азар («Челси») – 148 млн

    7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 129 млн

    8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 126 млн

    9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 119 млн

    10. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 118.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться