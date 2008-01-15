KPMG: Неймар – самый дорогой игрок мира, Мбаппе – 2-й, Месси – 3-й. Роналду не в топ-10

Нападающий «ПСЖ» является самым дорогим футболистом мира по версии интерактивной платформы KPMG Football Benchmark, занимающейся исследованием в сфере бизнеса и футбола.

На январь 2019 года 26-летний бразилец стоит 229 миллионов.

В тройку входят его партнер по клубу Килиан Мбаппе (215 млн) и форвард «Барселоны» (203).

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 12-е место (107 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. («ПСЖ») – 229 миллионов

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 215 млн

3. Лионель Месси ( ) – 203 млн

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 168 млн

5. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 151 млн

6. Эден Азар ( ) – 148 млн

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 129 млн

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 126 млн

9. Поль Погба ( ) – 119 млн

10. Филиппе Коутиньо ( ) – 118.