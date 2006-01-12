Грановская звонила Паратичи по поводу Игуаина. «Челси» хочет арендовать игрока, «Юве» требует гарантию выкупа

«Челси» и не могут договориться о трансфере нападающего Гонсало Игуаина.

Директор лондонского клуба звонила спортивному директору «бьянконери» Фабио Паратичи.

«Синие» хотят арендовать 31-летнего форварда до конца сезона с возможностью принять решение о дальнейшем сотрудничестве летом. Однако туринцы требуют гарантию последующего выкупа.

Трансфер также зависит и от решения , где аргентинец сейчас выступает на правах аренды.

«Россонери» подписали Игуаина прошлым летом за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов.

Ранее стало известно, что «Ювентус» отклонил предложение «Челси» включить Морату в сделку по Игуаину