Грановская звонила Паратичи по поводу Игуаина. «Челси» хочет арендовать игрока, «Юве» требует гарантию выкупа

«Челси» и «Ювентус» не могут договориться о трансфере нападающего Гонсало Игуаина.
Директор лондонского клуба Марина Грановская звонила спортивному директору «бьянконери» Фабио Паратичи.
«Синие» хотят арендовать 31-летнего форварда до конца сезона с возможностью принять решение о дальнейшем сотрудничестве летом. Однако туринцы требуют гарантию последующего выкупа.
Трансфер также зависит и от решения «Милана», где аргентинец сейчас выступает на правах аренды.
«Россонери» подписали Игуаина прошлым летом за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов.
Ранее стало известно, что «Ювентус» отклонил предложение «Челси» включить Морату в сделку по Игуаину