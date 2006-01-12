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    Грановская звонила Паратичи по поводу Игуаина. «Челси» хочет арендовать игрока, «Юве» требует гарантию выкупа

    Теги Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Марина Грановская Фабио Паратичи Футбол

    «Челси» и «Ювентус» не могут договориться о трансфере нападающего Гонсало Игуаина.

    Директор лондонского клуба Марина Грановская звонила спортивному директору «бьянконери» Фабио Паратичи.

    «Синие» хотят арендовать 31-летнего форварда до конца сезона с возможностью принять решение о дальнейшем сотрудничестве летом. Однако туринцы требуют гарантию последующего выкупа.

    Трансфер также зависит и от решения «Милана», где аргентинец сейчас выступает на правах аренды.

    «Россонери» подписали Игуаина прошлым летом за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов.

    Ранее стало известно, что «Ювентус» отклонил предложение «Челси» включить Морату в сделку по Игуаину

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