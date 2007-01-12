«Ювентус» отклонил предложение «Челси» включить Морату в сделку по Игуаину

не может договориться с «Ювентусом» о трансфере форварда Гонсало Игуаина, выступающего на правах аренды в .

Лондонцы предлагали включить нападающего как часть сделки по аргентинцу, но туринский клуб ответил отказом, настаивая на прямой продаже, сообщает Calciomercato.

Кроме того, «Ювентус» дал право «Милану» самому решать, нужен ему Игуаин на вторую часть сезона или нет.

«Россонери» арендовали нападающего прошлым летом за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 млн.

Сам Игуаин хотел бы воссоединиться в «Челси» с главным тренером Маурицио Сарри, известным ему по совместной работе в «Наполи».