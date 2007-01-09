Calciomercato: между Сарри и Грановской растет напряжение из-за трансферов Пулишича и Игуаина

Главный тренер Маурицио Сарри недоволен работой руководства клуба на трансферном рынке.

По информации Calciomercato, итальянский специалист настаивает на переходе нападающего , а директор Марина Грановская не спешит оформлять сделку, поскольку не уверена в ее целесообразности.

Сарри считает, что команде необходим высококлассный форвард, но руководство «Челси» не хочет платить сумму, близкую к 50 миллионам евро, за 31-летнего игрока.

Кроме того, Сарри остался недоволен тем, что ему не сообщили, что клуб договорился о переходе , и сделка была закрыта без согласования с ним.

Права на Игуаина принадлежат «Ювентусу». «Милан» арендовал аргентинца на сезон за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов. «Челси» ранее вел переговоры с обоими клубами по поводу перехода игрока.

Пулишича лондонцы купили за 64 миллиона евро у дортмундской «Боруссии» и оставили 20-летнего американца в аренде в немецком клубе до лета.

Напомним, что в прошлом у руководства «Челси» также были разногласия по трансферной политике с экс-тренером Антонио Конте.

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