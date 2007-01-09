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    Calciomercato: между Сарри и Грановской растет напряжение из-за трансферов Пулишича и Игуаина

    Теги Челси премьер-лига Англия Гонсало Игуаин Марина Грановская Маурицио Сарри Кристиан Пулишич Футбол

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри недоволен работой руководства клуба на трансферном рынке.

    По информации Calciomercato, итальянский специалист настаивает на переходе нападающего Гонсало Игуаина, а директор «Челси» Марина Грановская не спешит оформлять сделку, поскольку не уверена в ее целесообразности.

    Сарри считает, что команде необходим высококлассный форвард, но руководство «Челси» не хочет платить сумму, близкую к 50 миллионам евро, за 31-летнего игрока.

    Кроме того, Сарри остался недоволен тем, что ему не сообщили, что клуб договорился о переходе Кристиана Пулишича, и сделка была закрыта без согласования с ним.

    Права на Игуаина принадлежат «Ювентусу». «Милан» арендовал аргентинца на сезон за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов. «Челси» ранее вел переговоры с обоими клубами по поводу перехода игрока.

    Пулишича лондонцы купили за 64 миллиона евро у дортмундской «Боруссии» и оставили 20-летнего американца в аренде в немецком клубе до лета.

    Напомним, что в прошлом у руководства «Челси» также были разногласия по трансферной политике с экс-тренером Антонио Конте.

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