Мутко больше не президент РФС, Сульшер возглавил «МЮ», «Реал» в финале ЧМ и другие новости утра

1. Мутко покинул пост президента РФС. В ближайшее время руководить организацией будет Прядкин, но это только до выборов, которые пройдут 22 февраля.

2. Сульшер назначен главным тренером «МЮ» до конца сезона. Тем временем Моуринью может вернуться в «Реал».

3. Этот самый «Реал» победил японскую «Касиму» и вышел в финал чемпионата мира, где встретится с «Аль-Айном» из ОАЭ.

4. В Кубке английской лиги «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Челси» победил «Борнмут». В полуфинале будет еще одно лондонское дерби, а «Бертон» попробует что-то противопоставить «Ман Сити».

5. Головин дисквалифицирован на 4 матча после первого удаления в карьере. Пока не очень складывается у него в «Монако».

6. В НХЛ «Колорадо» победил «Монреаль», «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу». Овечкин слегка помахался с Летангом, Малкин сделал результативную передачу.

7. В КХЛ «Ак Барс» проиграл «Магнитке», «Торпедо» уступило «Трактору», «Автомобилист» победил «Нефтехимик».

8. В НБА «Хьюстон» выиграл у «Вашингтона», «Голден Стэйт» проиграл «Юте».

9. В баскетбольной Евролиге «Химки» уступили в гостях «Маккаби», «Дарушафака» проиграла «Жальгирису».

10. У Медведевой действительно новая короткая программа. Она заменила лутц на риттбергер. И это прямо перед ЧР!

Цитата. «Наш спорт можно разваливать еще огромное количество времени, потому что задел прочности большой». Догадываетесь, кто это сказал?