Сульшер возглавил «МЮ» до конца сезона

Новым главным тренером стал Оле-Гуннар Сульшер.

45-летний норвежец возглавил команду до конца сезона.

Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год и забил 126 голов в 366 играх. Он выиграл с клубом 12 трофеев, включая Лигу чемпионов и 6 чемпионских титулов в Англии.

С 2008 по 2011 год Сульшер тренировал резервную команду манкунианцев, потом работал главным тренером в норвежском «Мольде» и валлийском «Кардиффе».

Вчера уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в АПЛ. В 1/8 финала Лиги чемпионов англичане сыграют с «ПСЖ».

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