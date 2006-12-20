Виталий Мутко: «Наш спорт можно разваливать еще огромное количество времени, потому что задел прочности большой»

Вице-премьер России по строительству считает, что после него российский спорт еще долго можно разваливать.

С 2008 по 2016 годы Мутко занимал должность министра спорта России, в 2017 – пост вице-премьера страны по спорту.

В прошлом году Мутко был пожизненно дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом (МОК) за участие в «допинговой системе Сочи-2014».

«Задел в спорте у нас огромный. Читаю сейчас некоторых «специалистов», их высказывания. Знаете, еще огромное количество времени наш спорт можно разваливать, потому что задел прочности большой. Все, как я и говорил, «фром май харт».

Все зависит от людей, от души. Ты можешь ошибаться, допускать ошибки, но ты должен быть предан. К сожалению, таких людей мало. Люди себя любят в спорте, а не спорт. Это очень тонкая вещь. Я таких вещей наслушался. Я же все время был на витрине, было удобно меня…



Допинг, у меня такое ощущение, что лично я заходил в раздевалку и предлагал. Допинг это такая вещь, что каждый сам принимает решение, принимать его или нет. А все эти разговоры про государственную программу поддержки допинга – это такая муть. Ничего нового в вопросе про допинг. Одна и та же пластинка играет, человек один, с его слов все поют», – рассказал Мутко.