У Медведевой действительно новая короткая программа. Она заменила лутц на риттбергер

Двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр на официальной тренировке перед чемпионатом России по фигурному катанию представила новую короткую программу.

Программа поставлена под музыку из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

Ранее сообщалось, что хореограф программы – бывший фигурист , выступавший за Узбекистан.

В программе Медведева исполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа (первая часть программы), двойной аксель и тройной риттбергер. В ее прежней программе, которую поставил Дэвид Уилсон под джазовую композицию Orange colored sky, прыжковый контент выглядел следующим образом: тройной лутц, двойной аксель (оба – в первой половине) и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию женщины покажут 21 декабря.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Саранске