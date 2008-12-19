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    El Pais: «Реал» хочет назначить Моуринью летом. И предложил ему зарплату около 20 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Жорже Мендеш Футбол

    «Реал» хочет вернуть Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

    Вчера португальский специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед».

    По информации El Pais, мадридский клуб контактировал с Моуринью по поводу возможного возвращения. В частности, это делал вице-президент Хосе Анхель Санчес, второй человек в «Мадриде» после Флорентино Переса.

    В первые дни после утверждения Сантьяго Солари на посту главного тренера Санчес также контактировал с агентом португальского специалиста Жорже Мендешом.

    Агент отказал по причинам, не связанными с контрактом Моуринью с «Манчестер Юнайтед», но отказ не был окончательным.

    «Реал» провел внутренний опрос игроков команды, и футболисты, как сообщается, высказались за возвращение португальца.  

    Агент, близкий к обеим сторонам, сообщил, что «Реал» планирует подписать Моуринью после 1 июля, чтобы не платить неустойку «МЮ» в 5 миллионов евро.

    Кроме того, португальцу гарантировали все полномочия по поводу продажи и покупки игроков, значительные вложения в трансферы, а также чистый оклад в 15 миллионов евро за сезон.

    Затем «Реал» увеличил предложение по зарплате до 20 миллионов евро чистыми. О решении Моуринью пока неизвестно.

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