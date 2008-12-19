El Pais: «Реал» хочет назначить Моуринью летом. И предложил ему зарплату около 20 млн евро

«Реал» хочет вернуть на пост главного тренера команды.

Вчера португальский специалист был уволен из .

По информации El Pais, мадридский клуб контактировал с Моуринью по поводу возможного возвращения. В частности, это делал вице-президент Хосе Анхель Санчес, второй человек в «Мадриде» после Флорентино Переса.

В первые дни после утверждения Сантьяго Солари на посту главного тренера Санчес также контактировал с агентом португальского специалиста Жорже Мендешом.

Агент отказал по причинам, не связанными с контрактом Моуринью с «Манчестер Юнайтед», но отказ не был окончательным.

«Реал» провел внутренний опрос игроков команды, и футболисты, как сообщается, высказались за возвращение португальца.

Агент, близкий к обеим сторонам, сообщил, что «Реал» планирует подписать Моуринью после 1 июля, чтобы не платить неустойку «МЮ» в 5 миллионов евро.

Кроме того, португальцу гарантировали все полномочия по поводу продажи и покупки игроков, значительные вложения в трансферы, а также чистый оклад в 15 миллионов евро за сезон.

Затем «Реал» увеличил предложение по зарплате до 20 миллионов евро чистыми. О решении Моуринью пока неизвестно.