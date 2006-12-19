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    Евролига. «Химки» в гостях у «Маккаби», «Дарушафака» сыграет с «Жальгирисом»

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Панатинаикос Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях сыграют с израильским «Маккаби».

    Турецкая «Дарушафака» примет литовский «Жальгирис».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    13-й тур

    Дарушафака Турция  –  Жальгирис Литва
    Дата проведения
    19 декабря, 20.15, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча

    Маккаби FOX Израиль  –  Химки Россия
    Дата проведения
    19 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Бавария Германия
    Дата проведения
    19 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Реал Испания  –  Панатинаикос Греция
    Дата проведения
    19 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 12-1, Реал Испания – 10-2, ЦСКА Россия – 10-3, Анадолу Эфес Турция – 9-4, Олимпиакос Греция – 8-5, Панатинаикос Греция – 6-6, Милан Италия – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Баскония Испания – 6-7, Барселона Испания – 6-7, Жальгирис Литва – 5-7, Гран-Канария Испания – 5-8, Химки Россия – 4-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-9, Будучность Черногория – 3-10, Дарушафака Турция – 1-11.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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