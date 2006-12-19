Евролига. «Химки» в гостях у «Маккаби», «Дарушафака» сыграет с «Жальгирисом»

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях сыграют с израильским «Маккаби».

Турецкая «Дарушафака» примет литовский «Жальгирис».

Евролига

Регулярный чемпионат

13-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 12-1, Реал Испания – 10-2, ЦСКА Россия – 10-3, Анадолу Эфес Турция – 9-4, Олимпиакос Греция – 8-5, Панатинаикос Греция – 6-6, Милан Италия – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Баскония Испания – 6-7, Барселона Испания – 6-7, Жальгирис Литва – 5-7, Гран-Канария Испания – 5-8, Химки Россия – 4-8, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-9, Будучность Черногория – 3-10, Дарушафака Турция – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.