Ещенко и Зе Луиш готовы сыграть с «Рейнджерс», Комбаров тренировался индивидуально

«Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».
На тренировке команды в среду в общей группе работали защитник Андрей Ещенко и нападающий Зе Луиш.
Оба футболиста полностью восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.
Ещенко был отстранен от работы с первой командой «Спартака» по решению бывшего главного тренера Массимо Карреры 18 сентября. Игрок вернулся к тренировкам 23 октября после увольнения итальянца, но не провел пока ни одного матча.
Из-за мышечной усталости по индивидуальной программе занимался защитник Дмитрий Комбаров. Вратарь Александр Селихов, набирающий форму, выполнял беговую работу. Защитник Самюэль Жиго продолжает реабилитационный курс.
Матч «Спартак» – «Рейнджерс» пройдет в четверг, 8 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.