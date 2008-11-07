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    Ещенко и Зе Луиш готовы сыграть с «Рейнджерс», Комбаров тренировался индивидуально

    Теги Спартак Дмитрий Комбаров Рейнджерс Андрей Ещенко премьер-лига Россия Лига Европы травмы Зе Луиш Александр Селихов Самюэль Жиго Футбол

    «Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу 4-го тура группового раунда Лиги Европы с «Рейнджерс».

    На тренировке команды в среду в общей группе работали защитник Андрей Ещенко и нападающий Зе Луиш.

    Оба футболиста полностью восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

    Ещенко был отстранен от работы с первой командой «Спартака» по решению бывшего главного тренера Массимо Карреры 18 сентября. Игрок вернулся к тренировкам 23 октября после увольнения итальянца, но не провел пока ни одного матча.

    Из-за мышечной усталости по индивидуальной программе занимался защитник Дмитрий Комбаров. Вратарь Александр Селихов, набирающий форму, выполнял беговую работу. Защитник Самюэль Жиго продолжает реабилитационный курс.

    Матч «Спартак» – «Рейнджерс» пройдет в четверг, 8 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.

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