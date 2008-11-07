Ещенко и Зе Луиш готовы сыграть с «Рейнджерс», Комбаров тренировался индивидуально

«Спартак» продолжает подготовку к домашнему матчу 4-го тура группового раунда с «Рейнджерс».

На тренировке команды в среду в общей группе работали защитник Андрей Ещенко и нападающий .

Оба футболиста полностью восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Ещенко был отстранен от работы с первой командой по решению бывшего главного тренера Массимо Карреры 18 сентября. Игрок вернулся к тренировкам 23 октября после увольнения итальянца, но не провел пока ни одного матча.

Из-за мышечной усталости по индивидуальной программе занимался защитник . Вратарь Александр Селихов, набирающий форму, выполнял беговую работу. Защитник продолжает реабилитационный курс.

Матч «Спартак» – «Рейнджерс» пройдет в четверг, 8 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.