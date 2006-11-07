Рауль Рианчо: «Надеюсь, завтра увидим солнце и яркую солнечную игру «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 4-го тура с «Рейнджерс».

«Надеюсь, что завтра мы увидим солнце и яркую солнечную игру! В день, когда не выходит солнце, тяжело всем. И это не только футбола касается.

И да, несмотря на метафору, которую я использовал, завтра нам предстоит сложная игра. У еще есть шансы на выход из группы, и для этого нужно обязательно побеждать.

Надеюсь, что игра будет лучше. По крайней мере – по результату. Когда играешь по три матча в неделю, замены, которые ты вынужден делать, не несут важной нагрузки.

Самая важная работа для тренера в такой период – восстанавливать футболистов от матча к матчу. Восстановить эмоционально и придать им стимул. Работа прежде всего носит психологический характер с небольшими тактическими вкраплениями.

Будет ли этот матч тяжелее для «Спартака» по сравнению с первым из-за акций фанатов? Я работник клуба, получаю здесь зарплату. Моя прямая обязанность – максимально оградить игроков от этих внешних раздражительных факторов», – сказал Рианчо.

Кто это сказал: Рауль Рианчо или Тони Роббинс