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    Рауль Рианчо: «Надеюсь, завтра увидим солнце и яркую солнечную игру «Спартака»

    Теги Спартак Рейнджерс Лига Европы Рауль Рианчо Чемпионат.com Футбол

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы с «Рейнджерс».

    «Надеюсь, что завтра мы увидим солнце и яркую солнечную игру! В день, когда не выходит солнце, тяжело всем. И это не только футбола касается.

    И да, несмотря на метафору, которую я использовал, завтра нам предстоит сложная игра. У «Спартака» еще есть шансы на выход из группы, и для этого нужно обязательно побеждать.

    Надеюсь, что игра будет лучше. По крайней мере – по результату. Когда играешь по три матча в неделю, замены, которые ты вынужден делать, не несут важной нагрузки.

    Самая важная работа для тренера в такой период – восстанавливать футболистов от матча к матчу. Восстановить эмоционально и придать им стимул. Работа прежде всего носит психологический характер с небольшими тактическими вкраплениями.

    Будет ли этот матч тяжелее для «Спартака» по сравнению с первым из-за акций фанатов? Я работник клуба, получаю здесь зарплату. Моя прямая обязанность – максимально оградить игроков от этих внешних раздражительных факторов», – сказал Рианчо.

    Кто это сказал: Рауль Рианчо или Тони Роббинс

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