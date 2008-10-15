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    Отец Мамаева: «Павел нормальный человек. Оступился, но я им горжусь. 8 октября надо вычеркнуть из жизни»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Константин Мамаев, отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказался о скандале с участием сына и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Вы знаете, ему это будет очень хорошим уроком. Именно то, что сейчас происходит, не день-два-три назад.

    Именно сейчас, когда эмоции отошли на второй план, и уже идет трезвая оценка произошедшего – как в рамках расследования, так и среди обычных людей.

    Я говорю: «Я тебя этому учил?» Он: «Нет». «А почему вы это сделали?» Молчит. Нет у него объяснения.

    Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели никакого права – ни морального, ни физического. Никакого они права не имели вести себя таким образом.

    Он нормальный человек, я им горжусь. Это 8 октября надо взять и вычеркнуть из жизни. Да, оступился, но я-то им горжусь и буду гордиться», – сказал Мамаев-старший в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой на канале НТВ.

    Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела о драках в центре Москвы. В четверг суд заключил обоих футболистов под стражу до 8 декабря.

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