Отец Мамаева: «Я бы хотел извиниться за поведение сына. Искренне извиняюсь»

Константин Мамаев, отец полузащитника Павла Мамаева, являющийся также агентом футболиста, извинился за инцидент с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Я бы хотел за поведение сына извиниться. Я искренне извиняюсь.

Так себя вести нельзя и этому нет никакого оправдания. Еще раз искренне извиняюсь», – заявил Мамаев-старший в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

Отец Мамаева – «Краснодару»: «Вы что устроили, черти? Простой русский парень оступился, а вы готовы нож в спину воткнуть»

«Никаких вип-камер точно не будет». Где и как сидят Кокорин и Мамаев

Кокорин и Мамаев. Полная хроника ада

Выложи фото и выиграй билеты на матч сборной России с Германией! А еще в твой город могут приехать Дзюба, Черышев или Головин