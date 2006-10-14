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    Отец Мамаева: «Я бы хотел извиниться за поведение сына. Искренне извиняюсь»

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар агенты Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, являющийся также агентом футболиста, извинился за инцидент с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Я бы хотел за поведение сына извиниться. Я искренне извиняюсь.

    Так себя вести нельзя и этому нет никакого оправдания. Еще раз искренне извиняюсь», – заявил Мамаев-старший в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.  

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