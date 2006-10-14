Отец Мамаева: «Я бы хотел извиниться за поведение сына. Искренне извиняюсь»

Константин Мамаев, отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, являющийся также агентом футболиста, извинился за инцидент с участием его сына и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Я бы хотел за поведение сына извиниться. Я искренне извиняюсь.
Так себя вести нельзя и этому нет никакого оправдания. Еще раз искренне извиняюсь», – заявил Мамаев-старший в эфире программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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