Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Румынская модель о Майорге: «Ей понравилось изнасилование, а через 20 лет она вспомнила, потому что это Роналду»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Румынская фотомодель и агент ФИФА Анамария Продан вступилась за Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании.

    Американка Кэтрин Майорга утверждает, что футболист изнасиловал ее в 2009 году. Женщина тогда заключила соглашение о неразглашении за 375 тысяч долларов, а сечас снова дала ход делу.

    «Вы знаете, как это бывает с такими женщинами, которые через 20 лет помнят о том, что их изнасиловал мужчина?

    Ей понравилось это изнасилование, а через 20 лет она вспомнила, потому что это Роналду. Если бы это был кто-то с улицы...» – сказала Продан.

    «Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности

    От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться