Румынская модель о Майорге: «Ей понравилось изнасилование, а через 20 лет она вспомнила, потому что это Роналду»

Румынская фотомодель и агент ФИФА Анамария Продан вступилась за , которого обвиняют в изнасиловании.

Американка Кэтрин Майорга утверждает, что футболист изнасиловал ее в 2009 году. Женщина тогда заключила соглашение о неразглашении за 375 тысяч долларов, а сечас снова дала ход делу.

«Вы знаете, как это бывает с такими женщинами, которые через 20 лет помнят о том, что их изнасиловал мужчина?

Ей понравилось это изнасилование, а через 20 лет она вспомнила, потому что это Роналду. Если бы это был кто-то с улицы...» – сказала Продан.

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Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно