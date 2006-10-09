Жена Мамаева Алана подала на развод

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана хочет развестись с мужем.
Сегодня супруга футболиста подала на развод, это случилось после произошедших в Москве драк с участием Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. Вчера Алана говорила, что игроки были пьяными.
В сентябре Мамаева объявила о расставании с мужем, инициатором развода якобы был Павел. Позже она сообщила: «Было недопонимание. Мы помирились, уже все хорошо».
Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».
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