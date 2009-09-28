Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объявила о расставании с мужем.
«Присоединяюсь к отряду одиноких мам», – написала Мамаева на своей странице в Instagram.
В интервью «Спорт-Экспресс» Алана подтвердила эту информацию и рассказала некоторые детали.
– Почему вы решили развестись с мужем?
– Я не знаю…
– Кто является инициатором развода?
– Сейчас Павел.
– Почему, на ваш взгляд, в российском футболе стало столько разводов?
– Разводы не относятся к футболу. Он здесь ни причем. Это проблема всей России.
– Возможно, Павел подозревает вас в измене?..
– Нет. Я же не больная выходить замуж и гулять. Это даже не обсуждается.
– Вы будете обращаться к адвокату? Есть ли у вас брачный контракт?
– Сейчас я яблоко съем и решу, – сказала Мамава.
Павел и Алана Мамаевы поженились в августе 2013 года. У них трое детей: общая дочь Алиса, сын Алекс от прошлых отношений Аланы и дочь Евгения от прошлых отношений Павла.
Найдено интервью Аланы Мамаевой. Она признается, что употребляла наркотики и ненавидит Краснодар
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