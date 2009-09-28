Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объявила о расставании с мужем.

«Присоединяюсь к отряду одиноких мам», – написала Мамаева на своей странице в Instagram.

В интервью «Спорт-Экспресс» Алана подтвердила эту информацию и рассказала некоторые детали.

– Почему вы решили развестись с мужем?

– Я не знаю…

– Кто является инициатором развода?

– Сейчас Павел.

– Почему, на ваш взгляд, в российском футболе стало столько разводов?

– Разводы не относятся к футболу. Он здесь ни причем. Это проблема всей России.

– Возможно, Павел подозревает вас в измене?..

– Нет. Я же не больная выходить замуж и гулять. Это даже не обсуждается.

– Вы будете обращаться к адвокату? Есть ли у вас брачный контракт?

– Сейчас я яблоко съем и решу, – сказала Мамава.

Павел и Алана Мамаевы поженились в августе 2013 года. У них трое детей: общая дочь Алиса, сын Алекс от прошлых отношений Аланы и дочь Евгения от прошлых отношений Павла.

Найдено интервью Аланы Мамаевой. Она признается, что употребляла наркотики и ненавидит Краснодар