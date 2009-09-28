Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жена Мамаева объявила о расставании с мужем. Инициатор развода – Павел

    Теги премьер-лига Россия светская хроника фото Павел Мамаев Краснодар Футбол

    Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана объявила о расставании с мужем.

    «Присоединяюсь к отряду одиноких мам», – написала Мамаева на своей странице в Instagram.

    В интервью «Спорт-Экспресс» Алана подтвердила эту информацию и рассказала некоторые детали.

    – Почему вы решили развестись с мужем?

    – Я не знаю…

    – Кто является инициатором развода?

    – Сейчас Павел.

    – Почему, на ваш взгляд, в российском футболе стало столько разводов?

    – Разводы не относятся к футболу. Он здесь ни причем. Это проблема всей России.

    – Возможно, Павел подозревает вас в измене?..

    – Нет. Я же не больная выходить замуж и гулять. Это даже не обсуждается.

    – Вы будете обращаться к адвокату? Есть ли у вас брачный контракт?

    – Сейчас я яблоко съем и решу, – сказала Мамава.

    Павел и Алана Мамаевы поженились в августе 2013 года. У них трое детей: общая дочь Алиса, сын Алекс от прошлых отношений Аланы и дочь Евгения от прошлых отношений Павла.

    Найдено интервью Аланы Мамаевой. Она признается, что употребляла наркотики и ненавидит Краснодар

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Присоединяюсь к отряду одиноких мам🛫👋

    Публикация от Аlana🌴 (@alana_mamaeva)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться