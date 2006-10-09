Конов о контракте Кокорина: «Зенит» в шоке. Вопрос наказания пока не поднимался. Идут расследования, консультации»

Журналист Василий Конов прокомментировал новость о желании расторгнуть контракт с форвардом Александром Кокориным.

«По поводу расторжения, вот что мне рассказали на условиях анонимности: никакого решения о расторжении контракта с Кокориным нет.

В клубе еще в шоке от первого сообщения, а тут сразу второе. Идут расследования, звонки, консультации, и вопрос наказания пока даже не поднимался.

Для вынесения наказания нужно знать точно все, что было, нужно пообщаться со всеми, нужно дождаться выводов правоохранительных органов.

Это не делается за один вечер, и на эмоциях решения о разрыве контракта не принимаются. Опция о расторжении есть в каждом типовом контракте, это не новость», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

Кокорин и Мамаев, кажется, избили еще одного человека. Он попал в реанимацию

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