Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Конов о контракте Кокорина: «Зенит» в шоке. Вопрос наказания пока не поднимался. Идут расследования, консультации»

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы происшествия Александр Кокорин Василий Конов Мамай и Коко Футбол

    Журналист Василий Конов прокомментировал новость о желании «Зенита» расторгнуть контракт с форвардом Александром Кокориным.

    «По поводу расторжения, вот что мне рассказали на условиях анонимности: никакого решения о расторжении контракта с Кокориным нет.

    В клубе еще в шоке от первого сообщения, а тут сразу второе. Идут расследования, звонки, консультации, и вопрос наказания пока даже не поднимался.

    Для вынесения наказания нужно знать точно все, что было, нужно пообщаться со всеми, нужно дождаться выводов правоохранительных органов.

    Это не делается за один вечер, и на эмоциях решения о разрыве контракта не принимаются. Опция о расторжении есть в каждом типовом контракте, это не новость», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

    Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

    По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

    Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело

    Кокорин и Мамаев, кажется, избили еще одного человека. Он попал в реанимацию

    История шумной дружбы Кокорина и Мамаева

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться