Конов о контракте Кокорина: «Зенит» в шоке. Вопрос наказания пока не поднимался. Идут расследования, консультации»

Журналист Василий Конов прокомментировал новость о желании «Зенита» расторгнуть контракт с форвардом Александром Кокориным.
«По поводу расторжения, вот что мне рассказали на условиях анонимности: никакого решения о расторжении контракта с Кокориным нет.
В клубе еще в шоке от первого сообщения, а тут сразу второе. Идут расследования, звонки, консультации, и вопрос наказания пока даже не поднимался.
Для вынесения наказания нужно знать точно все, что было, нужно пообщаться со всеми, нужно дождаться выводов правоохранительных органов.
Это не делается за один вечер, и на эмоциях решения о разрыве контракта не принимаются. Опция о расторжении есть в каждом типовом контракте, это не новость», – написал Конов в своем телеграм-канале.
Вчера Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.
По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».
Кокорин ударил чиновника стулом. Заведено уголовное дело
Кокорин и Мамаев, кажется, избили еще одного человека. Он попал в реанимацию