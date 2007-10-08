Кокорин и Мамаев видны на камерах в кафе. Полиция возбудила уголовное дело за побои

Стали известны новые подробности нападения футболистов и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Как сообщает Mash, на записях видеокамер, установленных в кафе, отчетливо видны Кокорин и Мамаев.

Полиция возбудила уголовное дело за побои.

«Между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления», – сказано в заявлении МВД России.

Кокорин и Мамаев избили чиновника из Минпромторга

Mash: Кокорин и Мамаев сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили синяки. Пак снял побои и написал заявление

Где родился самый дорогой футболист в истории России, в каком городе Черчесов вынес Салаха и что Дзюба делал в Сибири. Футбольно-географический тест!