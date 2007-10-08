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    Кокорин и Мамаев видны на камерах в кафе. Полиция возбудила уголовное дело за побои

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    Стали известны новые подробности нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    Как сообщает Mash, на записях видеокамер, установленных в кафе, отчетливо видны Кокорин и Мамаев.

    Полиция возбудила уголовное дело за побои. 

    «Между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления», – сказано в заявлении МВД России.

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