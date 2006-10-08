«Авангард» – «Зениту» и «Краснодару»: «Подскажите кафе в Москве, но без шумных компаний»

«Авангард» отреагировал на скандал вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Пресс-служба омского клуба в твиттере попросила совета с выбором кафе в Москве, отметив в сообщении официальные аккаунты «Зенита» и «Краснодара».
«Подскажите кафе в Москве, но без шумных компаний. Хотим только кофе. Есть варианты, «Зенит», «Краснодар»?» – сказано в сообщении.
Подскажите кафе в Москве, но без шумных компаний. Хотим только кофе.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) 8 октября 2018 г.
Есть варианты @zenit_spb @FCKrasnodar?
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