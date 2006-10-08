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    В драке с Кокориным и Мамаевым пострадал еще один чиновник. Это гендиректор «НАМИ» Гайсин

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Футбол

    Минпромторг прокомментировал информацию о пострадавших чиновниках ведомства в конфликте с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    Кроме главы департамента автомобильной промышленности Дениса Пака, травмы получил гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин.

    ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» – Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт „НАМИ“» – ведущая научная организация РФ в области развития автомобилестроения.

    «Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России.

    Директор департамента Денис Пак и Генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

    По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», – сообщает пресс-служба ведомства.

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