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    As: «Реал» уволит Лопетеги в случае поражения от «Барселоны». Конте и Солари – кандидаты на замену

    Теги Сантьяго Солари Барселона Реал Мадрид примера Испания Антонио Конте Флорентино Перес Хулен Лопетеги Футбол

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги может покинуть свой пост.

    По информации As, по возвращении из Витории, где Мадрид проиграл «Алавесу» (0:1), у президента «Реала» Флорентино Переса состоялся разговор с Хосе Анхелем Санчесом по поводу будущего тренера.

    Утверждается, что будущее Лопетеги будет решаться по итогам матча с «Барселоной» 28 октября. После перерыва на матчи сборных у «Реала» сначала состоятся матчи с «Леванте» и «Викторией» Пльзень, но даже победы в них при поражении от «Барсы» могут спровоцировать его отставку.

    «Реал» уже начал прорабатывать варианты на случай увольнения Лопетеги. Основные потенциальные кандидаты: Сантьяго Солари, тренирующий «Кастилью», и Антонио Конте, оставшийся без работы после увольнения из «Челси».

    С Конте «Реал» связывался еще летом перед назначением Лопетеги. Однако сообщалось, что в итоге от варианта с итальянцем было решено отказаться из-за нежелания платить компенсацию лондонскому клубу.

    «Реал» при Лопетеги не забивает в 4 матчах подряд. Двух других тренеров за это уволили

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