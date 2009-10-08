As: «Реал» уволит Лопетеги в случае поражения от «Барселоны». Конте и Солари – кандидаты на замену

Главный тренер Хулен Лопетеги может покинуть свой пост.

По информации As, по возвращении из Витории, где Мадрид проиграл «Алавесу» (0:1), у президента «Реала» состоялся разговор с Хосе Анхелем Санчесом по поводу будущего тренера.

Утверждается, что будущее Лопетеги будет решаться по итогам матча с «Барселоной» 28 октября. После перерыва на матчи сборных у «Реала» сначала состоятся матчи с и «Викторией» Пльзень, но даже победы в них при поражении от «Барсы» могут спровоцировать его отставку.

«Реал» уже начал прорабатывать варианты на случай увольнения Лопетеги. Основные потенциальные кандидаты: Сантьяго Солари, тренирующий «Кастилью», и Антонио Конте, оставшийся без работы после увольнения из .

С Конте «Реал» связывался еще летом перед назначением Лопетеги. Однако сообщалось, что в итоге от варианта с итальянцем было решено отказаться из-за нежелания платить компенсацию лондонскому клубу.

«Реал» при Лопетеги не забивает в 4 матчах подряд. Двух других тренеров за это уволили