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    Серхио Рамос: «Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. Мы будем биться»

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Алавес Хулен Лопетеги Футбол

    Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о поражении от «Алавеса» (0:1).

    «Конечно, это тяжелый удар. Мы не наиграли на поражение. Мы доминировали большую часть матча, но были наказаны за плохую реализацию. Никто не вспомнит о ходе игры, нужен результат. Нужно двигаться вперед. Сезон только начался. 

    Отставка Лопетеги? Есть другие люди, которые принимают такие решения. Если говорить о команде, смена тренера никогда не несет пользы. Но это не в наших руках.

    Это было бы сумасшествием. Команда бьется за самые высокие места. Нам нужно оставаться спокойными, не терять голову и пытаться прервать серию.

    Те, кто считают, что Мадрид мертв, ошибаются. Мы будем биться до самой смерти, это заложено в нашей ДНК. Мы первые, кто загоняется из-за этой ситуации. Надеюсь, что мы прервем эту серию. Настало время. Кто-то думает, что нам все равно, но это не так.

    Соответствуют ли запасные уровню основы? У всех свое мнение. Иногда замены идут на пользу, иногда – нет. Никогда не знаешь, как сложиться. Обсуждать тренерскую отставку слишком рано. Решение принимают другие, это не в руках игроков.

    Нам не хватает результата, учитывая все последние годы. Возможно, из-за ухода Криштиану об этом больше разговоров, но у нас были безголевые серии и с Криштиану. Мы должны взять огонь на себя. Голы придут. Мы будем биться.

    Критикуем ли мы себя в раздевалке? Конечно. Любой честный футболист занимается самокритикой. Мы в этом первые. Это проблема всех игроков. Мы не собираемся тыкать в кого-то пальцем. Мы все в курсе ситуации и должны ее изменить.

    Нам всего хватает. Разговоры есть всегда, особенно при поражениях. У команды есть дух, энтузиазм, амбиции и желание продолжать побеждать. Это в нашей ДНК. Все хорошо, несмотря на поражения. Я вижу это как капитан», – сказал Рамос.

    Таким плохим «Реал» вы не видели давно. Проиграли «Алавесу» после гола на 95-й

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