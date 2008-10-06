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    Лопетеги о 4 матчах «Реала» без голов: «У нас трудный период, и тренер первым несет за это ответственность»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид примера Испания травмы Алавес Гарет Бэйл Хулен Лопетеги Футбол

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги поделился мнением о поражении от «Алавеса» (0:1).

    «Конечно, мы разочарованы. Мы хотели победить. Мы здорово начали матч, у нас были хорошие моменты. Но реализация нас подвела. Мы заслуживали лучшего результата, даже несмотря на это. Поражение – это слишком.

    Нам сильно не везет. Сегодня травмы получили два игрока. Нам нужно обрести свежесть и вернуться на победный путь как можно скорее. Мы не меняли состав, потому что у нас были травмы.

    Совпали все негативные моменты. Перерыв на матчи сборных будет для нас кстати, чтобы собраться. У нас есть важные игроки, которые не играли.

    Отставка? Тренер об этом не думает. К тому же, даже несмотря на негативную динамику, мы всего в трех очках от лидера (у «Реала» и «Барселоны» по 14 очков, но у каталонцев матч в запасе – прим. Sports.ru), это позитивный момент.

    Нужно дождаться восстановления важных игроков, обрести спокойствие, чтобы реализовывать хорошие моменты, которые у нас были. Травмы Бэйла и Бензема нам навредили.

    Тренер всегда ждет лучшего от команды. У меня нет сомнений, что игроки выкладывались на максимум. В первом тайме мы играли хорошо. Возможно, неудачная серия оказала психологическое давление на футболистов.

    Иногда какие-то вещи получаются, другие – нет. Голы придут, победы тоже. У нас сейчас тяжелый период. Очевидно, что тренер несет за это ответственность в первую очередь.

    Команда три месяца работала как проклятая. Логично, что болельщики разочарованы, но перспектива есть. Сейчас всего лишь октябрь, а мы в трех очках от лидера. Мы сократим отрыв как можно скорее.

    Вопрос о равноценности замен меня не касается. Это будете обсуждать вы. Мы знаем, что такое жизнь для тренера и для меня. Реакция команды, которую мы увидим, – возвращение к тому, что мы делали в начале сезона», – сказал Лопетеги.

    «Реал» при Лопетеги не забивает в 4 матчах подряд. Двух других тренеров за это уволили

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