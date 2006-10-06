La Reppublica: Роналду считает, что «Реал» стоит за обвинениями в изнасиловании и другими проблемами игрока

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подозревает вмешательство со стороны «Реала» в его нынешнюю ситуацию, утверждает La Reppublica.
Португалец считает, что именно «Реал» и его президент Флорентино Перес стоят за тем, что вокруг него происходит: обвинения в изнасиловании, неудача в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами и даже удаление в матче с «Валенсией».
Отношения Роналду с «Реалом» испортились в декабре прошлого года, когда клуб и персонально Перес отказались поддержать его в суде против испанской налоговой.
Криш решил уйти из «Реала» еще в сентябре 2017-го. Теперь у вас не останется вопросов о трансфере года
От Роналду требуют 200 тысяч долларов, 20 дней на раздумья. Главное из выступления адвокатов Майорги
Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно