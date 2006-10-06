La Reppublica: Роналду считает, что «Реал» стоит за обвинениями в изнасиловании и другими проблемами игрока

Нападающий «Ювентуса» подозревает вмешательство со стороны «Реала» в его нынешнюю ситуацию, утверждает La Reppublica.

Португалец считает, что именно и его президент Флорентино Перес стоят за тем, что вокруг него происходит: обвинения в изнасиловании, неудача в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами и даже удаление в матче с «Валенсией».

Отношения Роналду с «Реалом» испортились в декабре прошлого года, когда клуб и персонально Перес отказались поддержать его в суде против испанской налоговой.

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