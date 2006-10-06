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    La Reppublica: Роналду считает, что «Реал» стоит за обвинениями в изнасиловании и другими проблемами игрока

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия происшествия Флорентино Перес Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подозревает вмешательство со стороны «Реала» в его нынешнюю ситуацию, утверждает La Reppublica.

    Португалец считает, что именно «Реал» и его президент Флорентино Перес стоят за тем, что вокруг него происходит: обвинения в изнасиловании, неудача в борьбе за приз лучшему игроку года, ухудшение отношений со спонсорами и даже удаление в матче с «Валенсией».

    Отношения Роналду с «Реалом» испортились в декабре прошлого года, когда клуб и персонально Перес отказались поддержать его в суде против испанской налоговой.

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