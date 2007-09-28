Паредес вызван в сборную Аргентины, Месси вновь вне состава

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони огласил заявку команды на октябрьские матчи.

Приглашение получил полузащитник «Зенита» Леандро Паредес. Вновь вне состава остался нападающий «Барселоны» , пропустивший и сентябрьские игры.

Вратари: Серхио Ромеро, Херонимо Рульи, Франко Армани.

Защитники: Николас Отаменди, Рамиро Фунес Мори, Херман Пеццелья, Вальтер Каннеманн, Хуан Фойт, Николас Тальяфико, Алан Франко, Фабрисио Бустос, Ренцо Саравия.

Полузащитники: Сантьяго Аскасибар, Леандро Паредес, Джовани Ло Чельсо, Франко Васкес, Родриго де Пауль, Роберто Перейра, Эдуардо Сальвио, Франко Серви, Родриго Батталья, Маркос Акунья, Максимилиано Меса, Эксекиэль Паласиос.

Нападающие: Кристиан Павон, Гонсало Мартинес, Пауло Дибала, Мауро Икарди, Лаутаро Мартинес, Анхель Корреа, Джованни Симеоне.

Ранее стало известно, что 31-летнего Месси не будут вызывать в сборную как минимум до конца 2018 года.

11 октября проведет товарищеский матч с Ираком, а 16 октября встретится с Бразилией.