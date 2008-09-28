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    Григорий Иванов о реформах Федуна: «Надо выжить! Какие реформы? Давайте добьем вообще футбол в регионах»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Спорт-Экспресс Футбол

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал программу реформирования российского футбола, предложенную владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    «Когда надо выживать, не нужно развивать! Я очень хорошо отношусь к господину Федуну, но он находится в Москве и не понимает, как футбол существует на периферии. У него самого все футболисты с периферии.

    А там, в глубинке, мы весь футбол везде загубили. Нужно его поднимать и поднимать! Нужно, чтобы футбол выживал, а когда он выживает, не надо его развивать!

    Надо выжить, выстоять, а потом его уже развивать и вводить какие-то нововведения. А тут предлагаются реформы. Какие реформы? Давайте добьем тогда вообще в регионах футбол, и не будет его там», – сказал Иванов.

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