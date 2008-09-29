Роналду об обвинении в изнасиловании: «Это ложь. Женщина хочет прославиться за счет моего имени»

Форвард «Ювентуса» прокомментировал информацию о том, что американка Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании.

«Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации – часть моей работы», – сказал Роналду во время прямого эфира с подписчиками в своем инстаграме.

Как сообщил ранее Der Spiegel, 34-летняя женщина обвинила Роналду в изнасиловании, в частности, анально. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

Роналду, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Она впервые высказывается публично насчет этой темы.

Американка обвиняет Роналду в изнасиловании

Роналду заговорил на русском в прямом эфире – его попросил подписчик Sports.ru