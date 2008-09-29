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    Роналду об обвинении в изнасиловании: «Это ложь. Женщина хочет прославиться за счет моего имени»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия светская хроника происшествия Футбол

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что американка Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании.

    «Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации – часть моей работы», – сказал Роналду во время прямого эфира с подписчиками в своем инстаграме. 

    Как сообщил ранее Der Spiegel, 34-летняя женщина обвинила Роналду в изнасиловании, в частности, анально. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

    Роналду, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Она впервые высказывается публично насчет этой темы.

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