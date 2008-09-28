Nebelhorn Trophy. Загитова представит произвольную программу

Сегодня на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе женщины представят произвольные программы. После первого дня соревнований лидирует россиянка Алина Загитова.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

27-28 сентября

Женщины

Начало произвольной программы – 17.05 по московскому времени (28 сентября).

Вторая разминка

5. Элейн Шартран (Канада)...

7. Натали Вайнцирль (Германия)

8. Марин Хонда (Япония)

Третья разминка

9. Мэрайя Белл (США)

10. Эшли Лин (США)

11. Алина Загитова (Россия)

12. Маи Михара (Япония)

13. Луна Хендрикс (Бельгия)

Положение после короткой программы

1. Алина Загитова (Россия) – 79,93

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 71,50

3. Маи Михара (Япония) – 70,94

4. Мэрайя Белл (США) – 70,02

5. Эшли Лин (США) – 59,45

6. Натали Вайнцирль (Германия) – 57,53

7. Марин Хонда (Япония) – 56,66

8. Элейн Шартран (Канада) – 53,60