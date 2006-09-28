Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Защитник «Оренбурга» о судействе в матче с ЦСКА: «Устроили тут цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Терехов Владислав Безбородов Оренбург Футбол

    Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов высказался по поводу матча с ЦСКА (0:1).

    – Дело, я считаю, в необъективном судействе. Одинаковые моменты трактуют по-разному. Один боковой судья машет, кричит, что пенальти, потом сваливает всю ответственность на главного. Главный судья говорит, что «это боковой мне показал...»

    Устроили тут, так сказать, цирк и потом, улыбаясь, уходят с поля. Но свое дело сделали – они победили. 

    – Как в целом соперник – понравился?

    – ЦСКА – обычный соперник, ничем не примечательная команда. Я считаю, что такие клубы мы должны дома обыгрывать и обыгрывать уверенно.

    – Болельщики гнали вперед, помогали?

    – Болельщики чувствовали ход игры, видели, что мы превосходили ЦСКА, поэтому они гнали вперед всеми силами. Мы старались, создавали моменты, но чуть-чуть не повезло в концовке, – заявил Терехов.

    Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться